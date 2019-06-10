Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режимаРИА Новости 06:17

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года был обвинён в организации преступного сообщества, находится под арестом.
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