Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режимаРИА Новости 06:17
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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