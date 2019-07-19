Происшествия
Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном видеNews.ru вчера в 12:12
Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде. Как сообщает Football Italia, француз был остановлен полицией в своём джипе. Сначала он отказывался «продуваться» в алкотестер, но спустя час согласился.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика
Путин потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
Путин напомнил, что незаконная вырубка леса ведет в том числе к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений.
Обновлено в 09:18
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Политика
Захарова назвала позором продление ареста Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Петербурженка «похоронила» дочь во дворе многоэтажки
Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи с обнаружением тела 49-летней женщины во дворе многоэтажек.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Финансы
«Норникель»: рейтинг повышен до «выше рынка»
Акции находятся на многолетних максимумах, но остаются дешевыми, торгуясь с EV/EBITDA MtM всего 5.0x против их 5-летнего среднего 6.6x.
Обновлено в 08:51
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что приказа не открывать ответный огонь не получали
Объединенные силы ВСУ в Донбассе приказа о прекращении огня не получали.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна
Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли
В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 05:04
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34