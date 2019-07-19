Происшествия
Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном видеNews.ru вчера в 12:12
Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде. Как сообщает Football Italia, француз был остановлен полицией в своём джипе. Сначала он отказывался «продуваться» в алкотестер, но спустя час согласился.
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