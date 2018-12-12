Политика

Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Ведомости
12:12

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн. Об этом сообщает The New York Times. Приговор вынес судья Уильям Поли в федеральном суде Манхэттена.
Ведомости12:12

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Экс-адвоката Трампа отправили в тюрьму на три года

URA.Ru12:50

Будет сидеть: бывший адвокат Трампа получил тюремный срок

Газета.Ru13:37

Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Интерфакс12:26

Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

РИА Новости12:26

Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Ведомости12:12

Бывший юрист Трампа Майкл Коэн приговорен судом к трем годам тюрьмы в рамках расследования спецпрокурора Боба Мюллера

Эхо Москвы14:03

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн получил 3 года тюрьмы

Говорит Москва12:26
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 14:48
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:20
Политика

Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США готовили план по его свержению и убийству.
Обновлено в 13:28
Политика

Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий в тюрьме

Российские дипломаты потребовали перевести арестованную в США Марию Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме.
Обновлено в 14:02
Политика

США призвали ООН к повторному введению санкций против Ирана

Вашингтон призывает к повторному введению санкций Совбеза ООН против Ирана по программе создания баллистических ракет, заявил в рамках заседания СБ ООН по Ирану госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:51
Политика

В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего инцидент в Керченском проливе войной с Россией.
Обновлено в 06:47
Политика

В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти

Внесенный в Госдуму законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти предлагает ввести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете, пояснил замглавы комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Обновлено в 15:32
Политика

В Москве пропала украинская журналистка

Обновлено в 10:09
Политика

Арестованный командир украинского катера отказался давать показания

Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, который был арестован в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Обновлено в 07:15
Политика

ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев

Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

«Звезда» показала видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже

Видео с практически вертикальным взлетом истребителя МиГ-35 в режиме форсажа опубликовал телеканал «Звезда».
Обновлено в 14:55
Политика

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию в САР и пути ее развития.
Обновлено в 13:24
Политика

Путин вручил госпремии главам «Русфонда» и общества инвалидов

Президент России Владимир Путин в среду вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности в 2018 году председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву и руководителю "Русфонда" Льву Амбиндеру.
Обновлено в 09:57
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Путин предложил ежегодно помогать ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин предложил оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны каждый год, а не только в годы юбилея Победы.
Обновлено в 07:13
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