Общество

Бывшая жена отсудила у Глушакова треть доходовИзвестия 07:00

Суд постановил, что игрок обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения детьми 18-летнего возраста. До этого футболист подал заявление с просьбой оставить детей с ним и взыскивать алименты с жены, но позже отказался от требований.
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с чего всё началось
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сообщил
, что Мосгорсуд отклонил апелляцию ее бывшего мужа, полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, о размере алиментов.
РБК06:00

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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