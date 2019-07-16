с чего всё началось

Суд постановил, что игрок обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения детьми 18-летнего возраста. До этого футболист подал заявление с просьбой оставить детей с ним и взыскивать алименты с жены, но позже отказался от требований.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

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Политика В Раде предложили отменить закон о госязыке Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой» Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Экономика Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Гаджеты Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 протестировали в бенчмарке Для сравнения, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 на Snapdragon 855 набирает 3428 и 10771 балл.

Армия и оружие Россия и США имеют ряд общих интересов в сфере безопасности На слушаниях в сенатском комитете Эспер также заявил, что США нужно первыми освоить искусственный интеллект, чтобы доминировать в военной сфере.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.

Армия и оружие Генерал ВСУ заявил, что мог предотвратить воссоединение Крыма с РФ Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что воссоединение Крыма с Россией можно было предотвратить.

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Политика Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400 Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

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