Общество
Бывшая жена отсудила у Глушакова треть доходовИзвестия 07:00
Суд постановил, что игрок обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения детьми 18-летнего возраста. До этого футболист подал заявление с просьбой оставить детей с ним и взыскивать алименты с жены, но позже отказался от требований.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве умер композитор Игорь Извеков
Обновлено в 11:11
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Общество
На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек
Обновлено в 12:58
Экономика
Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных
Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 протестировали в бенчмарке
Для сравнения, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 на Snapdragon 855 набирает 3428 и 10771 балл.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Россия и США имеют ряд общих интересов в сфере безопасности
На слушаниях в сенатском комитете Эспер также заявил, что США нужно первыми освоить искусственный интеллект, чтобы доминировать в военной сфере.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации
Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Генерал ВСУ заявил, что мог предотвратить воссоединение Крыма с РФ
Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что воссоединение Крыма с Россией можно было предотвратить.
Обновлено в 07:11
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
По данным сервиса Downdetector, в работе социальной сети Facebook наблюдается сбой в США и ряде других стран, в том числе в России.
Обновлено в 13:25
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57