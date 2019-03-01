Бывшая жена депутата Госдумы требует закрыть рестораны для «быдла»REGNUM 15:09

Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть просто ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло.

Бывшая жена депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла». Об этом Столье написала сегодня, 1 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

Происшествия Крупный пожар произошел в дагестанском селе В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».

Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.

Политика Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.

Политика Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию В 2010 году белорусский президент уже рассказывал об угрозах со стороны некого западного политика (имени его Лукашенко тогда не называл) на случай признания Абхазии и неготовности руководства России «подставить плечо».

Политика Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.

Происшествия Кадыров сообщил о спасении мальчика, похищенного на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спасении ребенка жительницы Дагестана, который был похищен из лагеря беженцев на Ближнем Востоке.

Авто Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.

Экономика Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.

Происшествия В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса Легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).

Космос SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.

Происшествия В Москве ранены двое иностранцев Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что в ночь на субботу в гостинице, расположенной в столичном районе Сокольники, неизвестный в ходе вспыхнувшего конфликта нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана.

Политика ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.

Происшествия Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели ребенка Следователями изъята медицинская карта девочки, изучены должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».

Авто УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер» Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Армия и оружие Индия объявила об уничтожении пакистанского истребителя F-16 Индийский истребитель МиГ-21 сбил во время воздушного боя пакистанский F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-маршала индийской авиации Рави Гопал Кришана Капура.

Общество В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.

Общество Подросток из Германии попросил Путина о помощи Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.