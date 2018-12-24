Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе. Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

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