Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе
Вести.Ru
16:09

Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе. Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Вести.Ru16:09

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«Схватить ребенка и убежать». Как Милана Тюльпанова снова стала матерью сына Александра Кержакова

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У Кержакова забрали сына

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Милана Тюльпанова забрала сына у Александра Кержакова

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Шоу-бизнес

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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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