Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себеВести.Ru16:09
Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе. Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Вести.Ru16:09
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Шоу-бизнес
45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сыграли свадьбу
На другом снимке Сайрус в традиционном белом платье и Хемсворт в черном фраке запечатлены возле торта, а неподалеку присутствует также мама певицы, Тиш.
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Настасья Самбурская высмеяла вокальные данные Ольги Бузовой
Настасья Самбурская не упустила возможности высмеять вокальные данные Ольги Бузовой в комментариях под постом Натальи Рудовой в Instagram.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал новорожденного сына в клипе «Орел или Решка»
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Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская готовятся стать родителями
Ведущий программы Андрей Малахов объявляет о желании Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской стать родителями.
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Шоу-бизнес
Елена Летучая отметила юбилей на природе
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Шоу-бизнес
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Снимок передает атмосферу стиля диско. При этом исполнительница положила себе в декольте два больших шара цвета "металлик".
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
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Алла Пугачева публично поздравила Диму Билана с днем рождения Алла Борисовна неоднократно высказывала свое восхищение Димой Биланом.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
Бразильская актриса Луселия Сантус, сыгравшая главную роль в телесериале «Рабыня Изаура», впервые посетила российскую столицу.
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Шоу-бизнес
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Дочь Романа Абрамовича похудела и показала фигуру в купальнике 23-летняя дочь Романа Абрамовича София сбросила лишний вес.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Певицу Ани Лорак заподозрили в романе с режиссером
На днях режиссер Олег Бондарчук выложил в Сеть совместное фото с разводящейся певицей Ани Лорак.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отреагировал на слухи о проблемах с женой
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: «Маша не хочет мириться»
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко впервые высказалась о примирении с бывшим мужем
Накануне Дайнеко впервые в своем интервью прокомментировала отношения с бывшим супругом, дав понять, что они с Дмитрием действительно сумели найти общий язык.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Иван Краско: «Наташа, все забываю спросить, ты не замужем?»
Обновлено в 13:00