Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе
Вести.Ru
16:09

Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе. Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Вести.Ru16:09

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«Схватить ребенка и убежать». Как Милана Тюльпанова снова стала матерью сына Александра Кержакова

Фонтанка.Ру17:23

У Кержакова забрали сына

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Милана Кержакова забрала сына у мужа

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Милана Тюльпанова наконец забрала сына у Александра Кержакова

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Адвокат: жена Кержакова забрала их сына

РИА Новости11:00

«Самый счастливый день»: Тюльпанова отобрала сына у Кержакова

Дни.ру12:04

Милана Тюльпанова забрала сына у Александра Кержакова

Super.ru11:59
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

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Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
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В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
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Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
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Политика

Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

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Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетят в среду арестованную в США россиянку Марию Бутину, которой продлили срок содержания в одиночной камере до 26 декабря.
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Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу и без договоренностей по трпнзиту с Украиной.
Обновлено в 18:35
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Обновлено в 19:36
Происшествия

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Политика

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Происшествия

СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке

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В Индонезии выросло число жертв цунами

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Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
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Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
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Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
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К 2026 году в линейке компании появятся 8 новых и 9 рестайлинговых моделей. Концерн АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года.
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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