Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себеВести.Ru16:09
Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе. Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Вести.Ru16:09
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Обновлено в 01:17
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Транспорт
Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Политика
Моряк ВМС Украины написал письмо из СИЗО
Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 19:40
Политика
Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено в 21:10
Общество
Бурейская ГЭС проработает 50 дней
Обновлено в 13:13
Политика
Российские дипломаты 26 декабря посетят Марию Бутину
Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетят в среду арестованную в США россиянку Марию Бутину, которой продлили срок содержания в одиночной камере до 26 декабря.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Приплывшего на Чукотку гражданина США доставили в Москву
Судебные приставы сопроводили в Москву американца Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Мексике в авиакатастрофе погибли губернатор штата и сенатор
В Мексике в результате крушения вертолета погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж сенатор Рафаэль Морено, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и заявления политиков.
Обновлено в 19:33
Политика
Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу и без договоренностей по трпнзиту с Украиной.
Обновлено в 18:35
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Происшествия
СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Индонезии выросло число жертв цунами
Напомним, разрушительное цунами обрушилось на жилые дома ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика
Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство
Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
Обновлено в 19:50
Политика
Лукашенко заявил о важности отношений с Россией
Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Происшествия
Знаменитый ученый насмерть замерз в Москве
Обновлено в 06:32
Авто
АвтоВАЗ подготовит восемь новых моделей
К 2026 году в линейке компании появятся 8 новых и 9 рестайлинговых моделей. Концерн АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн
Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 16:12
Экономика
Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.
Обновлено в 16:01
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Политика
Украинский генерал заявил об утрате Киевом поддержки Запада
Украина постоянно создает проблемы странам Запада и поэтому фактически утратила их поддержку, заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
Обновлено в 21:36
Футбол
Олег Кононов: «Не отправил бы игрока в дубль за лайк»
Обновлено в 21:27