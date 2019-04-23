Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03

"Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы Ирины Грудининой.
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Бывшая жена Грудинина отсудила у него почти 42% акций совхоза имени Ленина

РИА Новости13:03

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Говорит Москва11:28

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Эхо Москвы12:31

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Коммерсантъ12:12

Экс-супруга Грудинина отсудила у него две трети имущества

Московский Комсомолец11:11

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Интерфакс11:03

Адвокат сообщил о решении суда отдать экс-жене Грудинина 2/3 имущества

РБК12:57
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Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
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Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
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Политика

Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 10:10
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В Версале загорелась бывшая резиденция французских королей

Обновлено в 13:12
Политика

Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа

Израиль назовет новый населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
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Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

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Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ

Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.
Обновлено в 11:26
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Армия и оружие

Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине

Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.
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Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию

Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
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Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

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Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

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В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
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Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
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«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
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Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%

Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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