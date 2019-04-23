Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03
Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Америка переходит на новое стрелковое оружие стандарта NGSW
Соединенные Штаты переходят с массового калибра 5,56 мм на новый калибр 6,8 мм.
Обновлено в 14:04
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Экономика
ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года
Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено в 11:02
Политика
Прокуратура взяла объяснения с чувашской пенсионерки, на которую жаловался глава региона из-за ее обращения к Путину
В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»
Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
Обновлено в 13:16
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Экономика
«Россети» направят на обновление электросетей Чечни 19 млрд рублей
В ходе рабочей встречи гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова были озвучены промежуточные результаты исполнения программы по модернизации электросетей Чечни.
Обновлено в 13:19
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Культура
Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России
Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Политика
Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:35
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Кино
Сериал «Лучше звоните Солу» завершится на шестом сезоне
Актер Джанкарло Эспозито, который играет Густаво Фринга в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что шоу закончится на шестом сезоне.
Обновлено в 06:03
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00