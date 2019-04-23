Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03

Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместно нажитого имущества

РИА Новости13:47

Адвокат сообщил о решении суда отдать экс-жене Грудинина 2/3 имущества

РБК12:57

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Интерфакс11:03

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Коммерсантъ12:12

Экс-супруга Грудинина отсудила у него две трети имущества

Московский Комсомолец11:11

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Эхо Москвы12:31

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Говорит Москва11:28
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Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
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В ходе рабочей встречи гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова были озвучены промежуточные результаты исполнения программы по модернизации электросетей Чечни.
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В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
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Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
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Актер Джанкарло Эспозито, который играет Густаво Фринга в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что шоу закончится на шестом сезоне.
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В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
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Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным

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На синей ветке метро произошел сбой

Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
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Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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