Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03

Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Происшествия Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Политика Ким Чен Ын отказался попробовать каравай Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.

Политика Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Политика Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.

Политика Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Коутиньо может перейти в «Ювентус» Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.

Происшествия В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Происшествия В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски 24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.

Космос Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».

Армия и оружие «Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.

Политика Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому 23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.

Игры Названа причина блокировки Mortal Combat 11 на Украине Игроки считают, что причиной блокировки доступа к игре стал персонаж Скарлет, облик которого разработали в стиле униформы агентов КГБ: красный плащ с черными вставками, черные сапоги, фуражка советских милиционеров с кокардой с серпом и молотом, и респиратор на лице в виде красной звезды.

Игры Стала известна дата выхода консоли PlayStation 4 Super Slim В сети появилась информация касательно точной даты выхода игровой приставки PlayStation 4 Super Slim.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.