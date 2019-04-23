Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс вчера в 11:03
Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 07:34
Гаджеты
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Политика
В Раде начали собирать подписи за отставку Парубия
Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено вчера в 21:45
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено вчера в 05:36
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Технологии
Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK призвал Россию пойти навстречу интересам Украины.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено вчера в 06:37
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:59
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа
Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Здоровье
Во Владивостоке сразу в четырех детских садах обнаружено псевдомасло
Во Владивостоке в четырех детских садах обнаружено фальсифицированное сливочное масло, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков
Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
«Гронинген» подтвердил интерес «Барселоны» к 18-летнему полузащитнику
Исполнительный директор "Гронингена" Ханс Нейланд сообщил, что 18-летний хавбек клуба Людовит Рейс может перейти в "Барселону".
Обновлено 22 апреля в 14:57