Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03

Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместно нажитого имущества

РИА Новости13:47

Адвокат сообщил о решении суда отдать экс-жене Грудинина 2/3 имущества

РБК12:57

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Интерфакс11:03

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Коммерсантъ12:12

Экс-супруга Грудинина отсудила у него две трети имущества

Московский Комсомолец11:11

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Эхо Москвы12:31

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Говорит Москва11:28
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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