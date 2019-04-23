Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03
Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Транспорт
Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено в 10:03
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Энергетика
Белоруссия планирует начать импорт нефти, альтернативной российской
Минск рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Космос
Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе
Французский сейсмометр SEIS впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, об этом сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления
Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Общество
В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально
Обновлено в 08:25
Общество
Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк
Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Наука
Найти опасные «зеркальные» молекулы в лекарствах поможет смартфон
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07