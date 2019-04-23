Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имуществаИнтерфакс 11:03
Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирины передал ей две трети совместного имущества.
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Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Обновлено в 10:39
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Технологии
В семи городах Китая запустили сеть 5G
Мобильная сеть пятого поколения запущена в семи городах КНР.
Обновлено в 02:05
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Политика
Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Политика
Египтяне поддержали увеличение президентского срока в ходе референдума
Граждане Египта в ходе конституционного референдума большинством голосов поддержали увеличение президентского срока с четырех до шести лет, сообщил председатель Центризбиркома республики Ляшин Ибрагим во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 14:30
Общество
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию
Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.
Обновлено в 09:08
Футбол
Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли»
«Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.
Обновлено вчера в 17:15
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон отходов
Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено в 06:49
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Происшествия
На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн
Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
Представлен «стеклянный» рендер на Dodge Challenger Demon Hemi
Заднее стекло и багажник Challenger теперь полностью стеклянные, а мощный Hellcat V8 детально проработан.
Обновлено в 00:41
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
Обновлено в 16:52
Авто
Porsche готовит электрические 718 Boxster и Cayman
Компания Porsche работает над полностью электрическими версиями 718 Boxster и 718 Cayman. Обе модели будут готовы к запуску в 2022 году.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08