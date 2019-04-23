Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имуществаКоммерсантъ вчера в 12:12

Видновский городской суд Московской области передал две трети доли совместного имущества бывшей жене экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудина по ее иску, сообщил адвокат жены Дмитрий Мальбин «Интерфаксу».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместно нажитого имущества

РИА Новостивчера в 13:47

Адвокат сообщил о решении суда отдать экс-жене Грудинина 2/3 имущества

РБКвчера в 12:57

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Интерфаксвчера в 11:03

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Коммерсантъвчера в 12:12

Экс-супруга Грудинина отсудила у него две трети имущества

Московский Комсомолецвчера в 11:11

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Эхо Москвывчера в 12:31

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Говорит Москвавчера в 11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Обновлено в 01:05
Происшествия

Житель Кузбасса случайно убил своего начальника

В Топкинском районе тракторист случайно убил своего начальника. Погибшему отрезало ноги комбайном.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Технологии

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки

Обновлено в 01:29
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Авто

Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер

Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено вчера в 03:13
Игры

Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas

Обновлено вчера в 06:49
Общество

СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности

Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Обновлено в 00:41
Авто

В Монголии стали продавать автомобили Lada

«АвтоВАЗ» продолжает расширять экспортную географию своих машин – очередным внешним рынком стала соседняя Монголия.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 05:39
Армия и оружие

На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину

Обновлено вчера в 21:33
Общество

Синоптики исключили осадки и пообещали жару в Москве 24 апреля

По данным синоптиков, в Москве сохранится небольшая облачность, однако без осадков.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Огонь и черный дым из трубы ЧЭМК напугал челябинцев

Сегодня утром из трубы Челябинского электрометаллургического завода шел густой черный дым и пламя огня.
Обновлено в 01:03
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное