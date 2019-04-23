Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имуществаКоммерсантъ вчера в 12:12
Видновский городской суд Московской области передал две трети доли совместного имущества бывшей жене экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудина по ее иску, сообщил адвокат жены Дмитрий Мальбин «Интерфаксу».
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