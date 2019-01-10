Общество
Суд обязал футболиста Глушакова отдавать треть доходов на алиментыРБК 06:00
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сообщил, что Мосгорсуд отклонил апелляцию ее бывшего мужа, полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, о размере алиментов. По словам юриста, суд постановил, что футболист будет платить на содержание детей 1/3 своего дохода.
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