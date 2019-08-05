Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram. Спортсменка умерла во сне от остановки сердца в ночь на 4 августа.

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

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