Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 годLenta.ru 21:58
Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram. Спортсменка умерла во сне от остановки сердца в ночь на 4 августа.
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