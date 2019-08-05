Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram. Спортсменка умерла во сне от остановки сердца в ночь на 4 августа.

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Происшествия Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Экономика Новые санкции США против России оказались не жесткими Оказывается, что второй пакет американских санкций против России американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не распространяется на государственные компании.

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

Общество Начало рабочей недели в Екатеринбурге будет дождливым В столице Урала сегодня, 5 августа, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м / с, порывы до 13 м / с. Температура воздуха днем составит + 21, + 23 градуса.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции в Сирии Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.

Общество В Хабаровске на время паводка засыплют ворота дамбы Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Хабаровского края приняла решение засыпать ворота дамбы на период паводка на Амуре.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Шоу-бизнес Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади Егор Крид, хоть и покинул музыкальный лейбл Black Star, а страсть к черному цвету не утратил.

Транспорт В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Шоу-бизнес Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Политика В Госдуме обсудят причины лесных пожаров «Планируется обсудить, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами власти субъектов РФ», – объяснили в пресс-службе «Единой России».

Экономика Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.

Происшествия В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.

Происшествия Стрелок из Огайо убил свою сестру Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Путешествия Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Происшествия Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.