Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 годаРБК 01:18
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
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В социальных сетях сообщили о смерти 21-летней российской футболистки Березиной
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Sport24.ruвчера в 17:01
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