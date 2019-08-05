Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 годаРБК 01:18
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба. О причинах смерти не уточняется.
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«Чертаново» опубликовал видео последнего гола умершей во сне 21-летней футболистки
Sport24.ruвчера в 17:01
В социальных сетях сообщили о смерти 21-летней российской футболистки Березиной
RT на русскомвчера в 16:50
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