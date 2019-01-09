Происшествия

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании
Вести.Ru
09:21

Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании. Девушка готова предоставить доказательство того, что Роналду способен вести себя неадекватно.
Вести.Ru09:21

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Экс-девушка Роналду хочет доказать его вину в изнасиловании

Газета.Ru12:00

Бывшая девушка Роналду намерена доказать вину футболиста в изнасиловании американской модели

RT на русском09:16

«Он лжец. Чертов психопат». Бывшая девушка Роналду намерена доказать его вину в изнасиловании

Спорт-Экспресс08:45

Бывшая девушка Роналду назвала его психопатом

Lenta.ru07:03

Бывшая девушка Роналду может доказать виновность португальца в изнасиловании

Матч ТВ05:45

СМИ: бывшая девушка Роналду хочет доказать, что он виновен в изнасиловании

РИА Новости05:07

«Он психопат, и у меня есть доказательства!» Бывшая Роналду хочет посадить его за изнасилование

Sport24.ru04:57
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Криштиану Роналду
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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