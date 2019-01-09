Происшествия
Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании
Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасилованииВести.Ru09:21
Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании. Девушка готова предоставить доказательство того, что Роналду способен вести себя неадекватно.
Вести.Ru09:21
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