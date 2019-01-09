Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании. Девушка готова предоставить доказательство того, что Роналду способен вести себя неадекватно.

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании

Политика Политика В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".

Энергетика Энергетика В России снова подорожал бензин Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.

Общество Общество Самый богатый человек в истории решил развестись В октябре 2018-го состояние Безоса оценивалось в 128,1 миллиарда долларов. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории.

Происшествия Происшествия Площадь пожара на заводе в Оренбургской области сократилась Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократилась с почти 7 тыс. кв. м до примерно5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский.

Происшествия Происшествия Полицейского убили в Подмосковье "В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Экономика Экономика В России начали действовать новые тарифы ОСАГО Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.

Футбол Футбол «Спартак» объявил о подписании контракта с Гулиевым

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд «Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.

Происшествия Происшествия На востоке Франции пропал истребитель Mirage 2000D

Спорт Спорт Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

Политика Политика Путин обсудит с Сергеевым ситуацию в РАН Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Общество Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.

Политика Политика Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

Экономика Экономика Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.

Армия и оружие Армия и оружие Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.

Финансы Финансы ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.

Экономика Экономика «Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).

Экономика Экономика Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

Общество Общество ПФР сообщил, как будут назначаться пенсии в 2019 году Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.

Происшествия Происшествия Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» попал в аварию Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами Ранее, 8 января, пятеро мужчин, одетых в полицейскую форму и назвавшиеся сотрудниками управления МВД Ингушетии, сообщили, что вынуждены были проехать 130 километров в соответствии с приказом начальства якобы для того, чтобы привезти самим себе новогодние подарки.

Политика Политика Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.

Общество Общество У австралийского премьера нашли две левые ноги На опубликованных ниже кадрах запечатлено фото Скотта Моррисона в двух одинаковых кроссовках.

Происшествия Происшествия Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске

Происшествия Происшествия В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".