Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 летРоссийская газета 17:55

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия. Гражданка Голландии Лотте ван дер Зее внезапно почувствовала себя плохо во время каникул на горнолыжном курорте в Австрии.
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Бывшая «Юная мисс США» внезапно умерла

Взгляд.ру10:58

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

РИА Новости11:24

В Германии умерла обладательница титула «Юная мисс Вселенная — 2017»

RT на русском11:04

Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки

Газета.Ru13:04

Сердечный приступ в 19 лет. «Юная мисс Вселенная — 2017» умерла в Германии

Life.ru11:35

Бывшая «Юная мисс США» умерла в 19 лет от инфаркта

Московский Комсомолец10:25

«Юная мисс США» умерла в 19 лет

News.ru10:07
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

Обновлено в 20:51
Общество

Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха

Обновлено в 21:18
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

Экс-министр Украины заподозрил Порошенко в подготовке побега из страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено в 21:51
Происшествия

В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта

Двое подростков поссорились из-за десерта, в результате чего один из них был ранен в глаз, а другой сбежал с места происшествия.
Обновлено в 21:53
Хоккей

Передача Кузнецова принесла «Вашингтону» шестую победу подряд

"Вашингтон" одержал шестую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

Обновлено в 16:12
Транспорт

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено в 20:36
Экономика

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.
Обновлено в 19:00
Политика

В США рассказали о переговорах по встрече Трампа и Си Цзиньпина

Посол США в Китае Терри Брэнстед в интервью The Wall Street Journal заявил, что Вашингтон и Пекин не определили дату проведения встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Обновлено в 19:18
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия

«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии

Источник подчеркнул, что дело экс-замглавы Росгеологии было выделено в отдельное производство.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Подросток умер после визита к стоматологу в Москве

Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.
Обновлено в 13:11
Политика

В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович выступил за возобновление диалога с Россией.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Во Флориде пять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:59
Армия и оружие

СМИ заметили возможную подготовку КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 21:48
Армия и оружие

Армия САР нанесла удар по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге

На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Политика

Депутат украинской Рады призвал отказаться от санкций

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Евгений Мураев заявил, что Украине нужно постепенно отказываться от санкций против России.
Обновлено в 21:54
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.
Обновлено в 05:23
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Домашние собаки загрызли двухлетнего ребенка и изуродовали женщину

Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и сильно искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс.
Обновлено в 21:21
Политика

Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Директор Белого дома по вопросам коммуникаций Билл Шайн подал в отставку.
Обновлено в 21:30
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Спорт

Павлова ответила хейтерам в Instagram

Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

В США удивились эффективности МиГ-21 после воздушного боя над Кашмиром

Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов

Обновлено в 11:15
Главное