Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 летРоссийская газета 17:55
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия. Гражданка Голландии Лотте ван дер Зее внезапно почувствовала себя плохо во время каникул на горнолыжном курорте в Австрии.
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Общество
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Армия и оружие
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В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
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Политика
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Здоровье
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Происшествия
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Происшествия
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Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
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«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
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Армия и оружие
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Кино
THR: умер актер Ян-Майкл Винсент
Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
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Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
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Как стало известно газете The Wall Street Journal, руководство КНР стало сомневаться в необходимости проведения встречи лидера страны Си Цзиньпина с главой американского государства Дональдом Трампом до полного решения всех торговых противоречий.
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Рейтинг смартфонов на базе операционной системы Android с оптимальным соотношением цены и качества представила компания AnTuTu.
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По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
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Политика
Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
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Спорт
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Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
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Происшествия
Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге
На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
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Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
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