Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

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