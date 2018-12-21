Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»
Чемпионат
04:15

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Чемпионат04:15

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Защитник «Витесса» назвал Слуцкого лучшим тренером

REGNUM06:04

Футболист «Витесса»: Слуцкий — лучший тренер, который мог быть

RT на русском05:23

Александр Бюттнер: «Слуцкий — лучший тренер для „Витесса“, который только мог быть»

Матч ТВ04:56

Александр Бюттнер: «Слуцкий — лучший тренер для „Витесса“, который только мог быть»

Sportbox.RU04:56

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Чемпионат04:15

Бюттнер: «Слуцкий – очень добрый. Это лучший тренер для „Витесса“, который только мог быть»

Бомбардир.ру06:54

Бюттнер: «Слуцкий для „Витесса“ — лучший тренер, который только мог быть»

Sport24.ru04:18
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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