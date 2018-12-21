Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»
Чемпионат
04:15

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Чемпионат04:15

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Футболист «Витесса»: Слуцкий — лучший тренер, который мог быть для нас

RT на русском05:23

Александр Бюттнер: «Слуцкий — лучший тренер для „Витесса“, который только мог быть»

Матч ТВ04:56

Александр Бюттнер: «Слуцкий — лучший тренер для „Витесса“, который только мог быть»

Sportbox.RU04:56

Волгоградца Леонида Слуцкого хвалят в Голландии

МТВ онлайн04:40

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Чемпионат04:15

Бюттнер: «Слуцкий для „Витесса“ — лучший тренер, который только мог быть»

Sport24.ru04:18
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Футбол

Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

Агент нападающего английского "Саутгемптона" Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских "Спартака" и ЦСКА, передает "Чемпионат".
Обновлено в 03:07
Футбол

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Как сообщает источник, 22-летний испанец пропустит из-за травмы следующие три недели.
Обновлено в 05:40
Футбол

ЧМ-2018 в России посмотрело рекордное количество человек

В пресс-службе ФИФА сообщили, что матчи мундиаля посмотрели 3,572 млрд человек по всему миру.
Обновлено в 05:52
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Ни секунды не раздумывал над предложением „МЮ“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что не колебался, соглашаясь на переход в "МЮ".
Обновлено в 04:51
Футбол

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич находится на стадии завершения переговоров о продлении контракта с клубом.
Обновлено в 03:55
Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Варела перешел в «Копенгаген»

25-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. В «Копенгаген» Варела перешел из «Пеньяроля».
Обновлено в 05:16
Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж

Обновлено в 02:47
Футбол

Видаль: был немного раздражён, когда мало играл

Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси".
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Клопп: «„Манчестер Сити“ не показывает и тени слабости»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Хамес Родригес: «В настоящее время я думаю только о „Баварии“»

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал о своем будущем. Он отметил, что в настоящее время думает только о мюнхенской команде.
Обновлено в 04:36
Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ

В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
Футбол

Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»

Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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