Политика
Бюст Жукова восстановили в ХарьковеИзвестия 02:01
В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что мэр Кернес восстановит разрушенный памятник.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено вчера в 06:46
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Общество
Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Российских туристов предупредили о лихорадке Денге в Бразилии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Бразилии, сообщается 11 июля на сайте ведомства.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин и президент Боливии подвели итоги встречи
Обновлено в 08:24
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
При ульяновском онкодиспансере создадут центр томотерапии
На базе областного онкологического диспансера планируют создать центр томотерапии, оборудованный современным аппаратом лучевой терапии.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых богатых мировых знаменитостей
Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд мира.
Обновлено в 03:41