Политика
Бюст Жукова восстановили в ХарьковеИзвестия 02:01
В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что мэр Кернес восстановит разрушенный памятник.
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Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Здоровье
Названы три признака серьезных проблем с печенью
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Экономика
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Политика
Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допрос
Государственное бюро расследований вызвало на 17 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Интерфаксу" в ГБР.
Обновлено в 04:39
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребёнка из иракской тюрьмы
Самолёт МЧС привёз из Багдада в Москву 33 российских ребёнка, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия
ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене
Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
Обновлено вчера в 10:27
Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть крыжовник
Именно поэтому врачи рассказали, кому вредно есть ягоду.В крыжовнике содержится большое количество полезных витаминов и минералов.
Обновлено в 03:34
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Похороны на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой
Обновлено в 02:33
Авто
В России подорожали четыре модели Kia
Обновлено в 05:31