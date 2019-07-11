Политика

Бюст Жукова восстановили в ХарьковеИзвестия 02:01

В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что мэр Кернес восстановит разрушенный памятник.
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В Харькове восстановили снесенный памятник Жукову

Коммерсантъ03:55

Маршал Победы: в Харькове восстановили бюст Жукова

Газета.Ru04:46

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

РИА Новости01:40

В Харькове восстановили бюст Жукова

RT на русском02:11

В Харькове восстановили разрушенный националистами памятник маршалу Жукову

ТАСС02:03

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Известия02:01

В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова

РБК02:34
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Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Обновлено в 04:26
Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Экономика

Расходы на нацпроекты спрятали от россиян

Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Общество

Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Политика

Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на 17 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Интерфаксу" в ГБР.
Обновлено в 04:39
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребёнка из иракской тюрьмы

Самолёт МЧС привёз из Багдада в Москву 33 российских ребёнка, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Мария Шукшина обвинила телевидение в «мракобесии и черноте»

Обновлено в 03:44
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия

ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене

Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
Обновлено вчера в 10:27
Технологии

Разработку оборудования для сетей 5G начали в России

Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Здоровье

Врачи рассказали, кому вредно есть крыжовник

Именно поэтому врачи рассказали, кому вредно есть ягоду.В крыжовнике содержится большое количество полезных витаминов и минералов.
Обновлено в 03:34
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Похороны на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

Обновлено в 02:33
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В России подорожали четыре модели Kia

Обновлено в 05:31
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