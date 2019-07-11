Политика
Бюст Жукова восстановили в ХарьковеИзвестия 02:01
В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что мэр Кернес восстановит разрушенный памятник.
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Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в год
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона».
Обновлено в 04:13
Политика
Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии
Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Политика
Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление русских
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Политика
Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму
Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Обновлено в 06:32
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
У Верховного суда задержаны десятки крымских татар
В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны
Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Единоборства
Фролов стал соперником Исмаилова
Лига ACA объявила нового соперника российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.
Обновлено в 05:43
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20