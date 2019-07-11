Политика

Бюст Жукова восстановили в ХарьковеИзвестия 02:01

В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что мэр Кернес восстановит разрушенный памятник.
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В Харькове восстановили разрушенный националистами памятник маршалу Жукову

ТАСС02:03

Маршал Победы: в Харькове восстановили бюст Жукова

Газета.Ru04:46

В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова

РБК02:34

В Харькове восстановили бюст Жукова

RT на русском02:11

В Харькове восстановили снесенный памятник Жукову

Коммерсантъ03:55

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Известия02:01

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

РИА Новости01:40
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Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Обновлено в 04:31
Спорт

С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в год

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона».
Обновлено в 04:13
Политика

Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии

Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках

Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Политика

Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Макаревич оправдался за оскорбление русских

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Политика

Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму

Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Обновлено в 06:32
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Происшествия

У Верховного суда задержаны десятки крымских татар

В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Религия

В Москву везут мощи Петра и Февронии

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Единоборства

Фролов стал соперником Исмаилова

Лига ACA объявила нового соперника российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.
Обновлено в 05:43
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
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