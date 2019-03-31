Политика
Бюллетень Порошенко затоптал его внукГазета.Ru 06:27
В ходе голосования на выборах президента Украины с бюллетенем действующего главы государства Петра Порошенко произошел казус, передает "Страна.ua". Сообщается, что Порошенко дал подержать бюллетень своему внуку.
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Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Единоборства
Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
Обновлено в 05:54
Политика
У здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята»
У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.
Обновлено в 06:07
Политика
Киевлянка родила во время голосования за президента Украины
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Наука
Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Политика
Крымчане игнорируют выборы на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что жители полуострова давно ассоциируют себя с Россией.
Обновлено в 05:59
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Общество
Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа
Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении морозов
Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон. А это значит, что ночные температуры будут отрицательными.
Обновлено в 08:32
Политика
Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31