Бюджеты регионов РФ получили профицит впервые за 12 летВести.Финанс 04:56

2. Прирост доходов региональных бюджетов, вызванный временными изменениями в законодательстве, имел место и в 2018 г. В прошлом году часть регионов не сохранили отмененную федеральную льготу по налогу на имущество и получили разовый прирост дохода по данному налогу.

Бюджеты регионов РФ получили профицит впервые за 12 лет

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