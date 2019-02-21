Экономика
Бюджеты регионов РФ получили профицит впервые за 12 летВести.Финанс 04:56
2. Прирост доходов региональных бюджетов, вызванный временными изменениями в законодательстве, имел место и в 2018 г. В прошлом году часть регионов не сохранили отмененную федеральную льготу по налогу на имущество и получили разовый прирост дохода по данному налогу.
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Происшествия
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Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
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Ямальцам наглядно разъяснили, из чего складывается плата за мусор
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Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело
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Обновлено в 03:38
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ЕСПЧ отклонил запрос Киева по задержанным в России морякам
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Политика
Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда
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Рогозин опроверг проблемы при запуске спутника EgyptSat-A
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Политика
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
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Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
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Армия и оружие
Иран взломал системы контроля американского беспилотника
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