Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 8C оценен в 12 990 рублей
Megaobzor.com
07:41

Компания Huawei поделилась подробностями российского выхода бюджетного смартфона Honor 8C, главной особенностью которого стал аккумулятор на 4000 мАч. Аппарат появится в продаже 3 декабря по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.
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