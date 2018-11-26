Компания Huawei поделилась подробностями российского выхода бюджетного смартфона Honor 8C, главной особенностью которого стал аккумулятор на 4000 мАч. Аппарат появится в продаже 3 декабря по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.

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