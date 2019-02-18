Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка РоссииREGNUM 02:26
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов. Отмечается, что с начала года многие производители обновили цены на автомобили, которые ранее считались наиболее доступными.
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с чего всё началось
Впервые психологическую отметку в один миллион рублей пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris. О том, как подорожали популярные автомобили и что будет с ценами в течение года — в материале «Известий».Известиявчера в 16:02
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Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского
В ноябре следователи завели дело против полицейского, который насмерть сбил 38-летнего пешехода в Ульяновске.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии
Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери
Ленинский районный суд Иркутска приговорил больную ВИЧ женщину к году исправительных работ после смерти ее дочери из-за вируса.
Обновлено в 10:48
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Петербурге около 20 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Около 20 школ Санкт-Петербурга в понедельник эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
Обновлено в 05:27
Культура
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
Обновлено в 09:44
Происшествия
Суд снял арест со 142 тысяч рублей и машины Сергея Удальцова
Мосгорсуд отменил арест 142 тысяч руб. и автомобиля Opel, которые принадлежат координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:08
Политика
В ЕС договорились об антироссийских санкциях
Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Часть жилого дома обрушилась на Урале
В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Общество
Жители России увидят суперлуние 19 февраля
Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Общество
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Экономика
Минфин прогнозирует рост долга регионов в 1,3 раза к 2022 году
Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на начало 2019 года составил 2,206 трлн руб. В Минфине сообщили, что к 1 января 2022 года он может увеличиться в 1,3 раза — до 2,907 трлн руб. Такие данные были представлены ведомством на заседании комитета по бюджету Госдумы в рамках обсуждения законопроекта о классификации регионам по уровням риска с учетом их долговой нагрузки.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ
Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую "Рому", сообщает Calciomercatoweb.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В центре Донецка произошла серия взрывов
В центре Донецка, недалеко от государственных учреждений самопровозглашённой Донецкой народной республики и отеля, где живут члены миссии ОБСЕ, произошло три взрыва.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию
Обновлено в 05:04
Политика
МИД России призвал ОБСЕ осудить блокировку проекта RT в Facebook
МИД России призвал международные структуры отреагировать на блокировку аккаунта одного из проектов телеканала RT в Facebook.
Обновлено в 10:31
Политика
Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник.
Обновлено в 09:22
Политика
Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине
Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ.
Обновлено в 07:13
Политика
Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Политика
Кремль озвучил место оглашения послания Путина Федеральному собранию
«Опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:49