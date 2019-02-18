Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка РоссииREGNUM 02:26

Впервые психологическую отметку в один миллион рублей пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris. О том, как подорожали популярные автомобили и что будет с ценами в течение года — в материале «Известий».

с чего всё началось

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов. Отмечается, что с начала года многие производители обновили цены на автомобили, которые ранее считались наиболее доступными.

Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России

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