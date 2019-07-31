Экономика

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01

Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
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Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Коммерсантъвчера в 18:01

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Медведев разрешил потратить сотни миллиардов рублей на обский проект НОВАТЭКа

URA.Ru00:33

Стоимость СПГ-терминала «Утренний» в ЯНАО превысит 100 млрд рублей

News.ru05:07

Кабмин РФ выделил 104 млрд руб на терминал «Утренний» для проекта «Новатэка»

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Говорит Москва05:10

Медведев отберет у железной дороги 100 миллиардов

Deita.ru02:15

Правительство РФ направит «НОВАТЭКу» 103 миллиарда на проекты в ЯНАО

Правда УрФО00:38

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Коммерсантъвчера в 18:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Экономика

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Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.
Обновлено в 05:03
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита

Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля

Обновлено вчера в 09:27
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Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

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Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

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Обновлено вчера в 05:58
Технологии

В Израиле нашли руины Церкви апостолов

Археологи в израильской Галилее обнаружили остатки древнего сооружения, которое может являться Церковью апостолов.
Обновлено в 03:21
Технологии

«Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag

«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с EveryTag и пополнила портфель решений для защиты конфиденциальной информации системой выявления утечек ILD (Information Leaks Detection).
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Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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Трамп объявил о военной сделке с Россией

Глава США Дональд Трамп выразил намерение заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:35
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Идрис Эльба признался, что не до конца понял сюжет фильма «Кошки»

Идрис Эльба в интервью «Вечернего шоу со Стивеном Колбером» признался, что не до конца понял сюжет фильма «Кошки», в котором он сыграл Макавити.
Обновлено в 02:25
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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
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«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна

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Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа

В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
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В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП

В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
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Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
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В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
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Эльбрус Байчоров рассказал правду и мифы о раке груди

Подробнее о серьезном недуге корреспондент «СП» беседовала с врачом онкологом-маммологом, заведующим отделением реконструктивной и пластической хирургии Ставропольского клинического онкологического центра Эльбрусом Байчоровым.
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Экс-главе Audi предъявили обвинение из-за «дизельного скандала»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинение бывшему главе Audi Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом», который разгорелся в 2015 году.
Обновлено в 04:47
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Более 20 тыс. человек умерли в России от ВИЧ-инфекции за 2018 год

В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», опубликованном в среду, 31 июля, на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
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Общество

В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России

По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.
Обновлено вчера в 11:51
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Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
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Названа соперница Камерон Диаз за роль Тины в фильме «Маска»

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Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

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