Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01
Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.Коммерсантъвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
Минфин рассказал о сложностях отказа от доллара
Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.
Обновлено в 05:03
Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита
Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Обновлено в 04:07
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Технологии
В Израиле нашли руины Церкви апостолов
Археологи в израильской Галилее обнаружили остатки древнего сооружения, которое может являться Церковью апостолов.
Обновлено в 03:21
Технологии
«Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag
«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с EveryTag и пополнила портфель решений для защиты конфиденциальной информации системой выявления утечек ILD (Information Leaks Detection).
Обновлено в 04:26
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп объявил о военной сделке с Россией
Глава США Дональд Трамп выразил намерение заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:35
Кино
Идрис Эльба признался, что не до конца понял сюжет фильма «Кошки»
Идрис Эльба в интервью «Вечернего шоу со Стивеном Колбером» признался, что не до конца понял сюжет фильма «Кошки», в котором он сыграл Макавити.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Экономика
Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа
В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Эльбрус Байчоров рассказал правду и мифы о раке груди
Подробнее о серьезном недуге корреспондент «СП» беседовала с врачом онкологом-маммологом, заведующим отделением реконструктивной и пластической хирургии Ставропольского клинического онкологического центра Эльбрусом Байчоровым.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинение из-за «дизельного скандала»
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинение бывшему главе Audi Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом», который разгорелся в 2015 году.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Более 20 тыс. человек умерли в России от ВИЧ-инфекции за 2018 год
В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», опубликованном в среду, 31 июля, на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Обновлено в 04:48
Общество
В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России
По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Кино
Названа соперница Камерон Диаз за роль Тины в фильме «Маска»
Обновлено в 04:02