Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01
Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
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Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.Коммерсантъвчера в 18:01
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Правительство выделило почти 104 млрд рублей на строительство СПГ-терминала в ЯНАО
Rambler News Service05:20
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