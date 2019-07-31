Экономика

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01

Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
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Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Коммерсантъвчера в 18:01

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Правительство выделило почти 104 млрд рублей на строительство СПГ-терминала в ЯНАО

Rambler News Service05:20

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Коммерсантъвчера в 18:01

Стоимость СПГ-терминала «Утренний» в ЯНАО превысит 100 млрд рублей

News.ru05:07

Кабмин РФ выделил 104 млрд руб на терминал «Утренний» для проекта «Новатэка»

ПРАЙМ04:36

Медведев разрешил потратить сотни миллиардов рублей на обский проект НОВАТЭКа

URA.Ru00:33

Правительство РФ направит «НОВАТЭКу» 103 миллиарда на проекты в ЯНАО

Правда УрФО00:38

НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминал

Говорит Москва05:10
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

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Пассажиры и персонал аэропорта Рощино (Тюмень) эвакуированы из здания из-за запаха гари.
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Шоу-бизнес

Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом

Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Алексей Текслер взялся за «лечение» медицины Челябинской области

По словам главы региона, максимум через три года проблема с кадрами для медицины в Челябинской области должна быть снята.
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Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах

Обновлено в 04:28
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Происшествия

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В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
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У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено в 02:41
Политика

Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
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«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой

Обновлено вчера в 13:16
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Три новые экспозиции откроются на ВДНХ в преддверии юбилея выставки

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Происшествия

В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

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В России упрощается порядок сделок с недвижимостью

В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 03:49
Политика

Памфилова: арест не мешает незарегистрированным кандидатам в Москве подавать жалобы в ЦИК

Кандидаты, не зарегистрированные для участия в выборах в Мосгордуму и находящиеся под арестом за участие в несанкционированной акции протеста, имеют право подать жалобу в ЦИК через своих доверенных лиц.
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Обновлено в 02:26
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Общество

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Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия

Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
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Экономика

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Общество

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В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей

Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
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