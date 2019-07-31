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с чего всё началось

Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

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