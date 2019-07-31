Экономика

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
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Правительство РФ направит «НОВАТЭКу» 103 миллиарда на проекты в ЯНАО

Правда УрФО00:38

Кабмин выделил на постройку СПГ-терминала для проекта НОВАТЭКа ₽104 млрд

РБК06:27

НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминал

Говорит Москва05:10

Стоимость СПГ-терминала «Утренний» в ЯНАО превысит 100 млрд рублей

News.ru05:07

Медведев разрешил потратить сотни миллиардов рублей на обский проект НОВАТЭКа

URA.Ru00:33

Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»

Ведомости07:30

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Коммерсантъвчера в 18:01
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Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Обновлено в 16:48
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Обновлено в 18:04
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Путешествия

Шри-Ланка начинает предоставлять россиянам бесплатные визы

С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года граждане России и еще 47 стран смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.
Обновлено в 17:53
Политика

Россия не намерена менять свою политику из-за ситуации с ДРСМД

Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Политика

Рассекречены документы об освобождении Каунаса

Обновлено в 18:55
Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку

Обновлено в 05:27
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Гаджеты

Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG

Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

УАЗ сократит тысячу сотрудников завода

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Общество

Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири

Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.
Обновлено в 11:36
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Футбол

«Манчестер Сити» в Суперкубке Англии сыграет в форме в честь 125-летия клуба

«Манчестер Сити» выйдет на матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» в особой форме. Экипировка будет посвящена 125-летию клуба.
Обновлено в 18:04
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе

Обновлено в 10:23
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Баварию» в серии пенальти и выиграл Audi Cup

Обновлено в 16:59
Общество

К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий

К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
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