Экономика

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
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Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»

Ведомости07:30

Кабмин выделил на постройку СПГ-терминала для проекта НОВАТЭКа ₽104 млрд

РБК06:27

Правительство РФ направит «НОВАТЭКу» 103 миллиарда на проекты в ЯНАО

Правда УрФО00:38

Стоимость СПГ-терминала «Утренний» в ЯНАО превысит 100 млрд рублей

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URA.Ru00:33

НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминал

Говорит Москва05:10

Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей

Коммерсантъвчера в 18:01
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Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Общество

Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Общество

В Приморье прогнозируют мощный тайфун

Синоптики прогнозируют приход мощного тайфуна в Приморье. Предположительно он обрушится на регион после четвертого августа.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета

Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.
Обновлено в 07:58
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Интернет

В России предложили заменить иностранные приложения на отечественные

Институт развития интернета (ИРИ) проанализировал готовность рынка к внедрению обязательной предустановки российских приложений на мобильные гаджеты.
Обновлено в 10:55
Общество

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Экономика

Российский софт предостановился

31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Происшествия

По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Кино

Тарантино раскритиковали за жестокое отношение к женщинам в фильмах

Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
Обновлено в 09:35
Кино

Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах

Обновлено в 10:15
Политика

Митинги планируют провести на Новом Арбате в Москве 10 и 11 августа

Обновлено в 11:18
Футбол

«Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Обновлено 29 июля в 07:28
Общество

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Общество

В России упрощается порядок сделок с недвижимостью

В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 03:49
Наука

В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов

Обновлено 29 июля в 17:06
Политика

Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири

По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Политика

В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.
Обновлено в 03:27
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Экономика

EssilorLuxottica купит 76,7% GrandVision за 5,5 млрд евро

"EssilorLuxottica приобретет 76,72% акций в GrandVision по цене покупки за наличные, равной 28 евро за акцию, составляющие примерно 5,5 миллиарда евро", — говорится в релизе компании.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН

Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено в 18:20
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Кино

Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Политика

Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока

Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
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