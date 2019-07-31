Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублейКоммерсантъ вчера в 18:01
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
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Экономика
Прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics упала на 58%
Во втором квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала объем продаж в размере 56,13 трлн вон (~$47,44 млрд) и операционную прибыль в размере 6,6 трлн вон (~$5,57 млрд).
Обновлено в 02:39
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за критику «Белых касок»
Предположительно, администрация соцсети приостановила доступ к аккаунту из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».
Обновлено в 06:59
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.
Обновлено в 04:45
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло
Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 05:46
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Интернет
Картинка: чем в России могут заменить иностранные мобильные приложения
Эксперты Института развития Интернета представили список альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Нижегородку подозревают в избиении сына для «изгнания бесов»
По данным правоохранительных органов, женщина избила ребенка хоккейной клюшкой для «изгнания бесов», а чтобы соседи не услышали крики, ввела мальчику инъекцию димедрола.
Обновлено в 07:00
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Авто
Несколько автопроизводителей отказались от мотор-шоу в Токио
Токийское мотор-шоу проводится раз в два года и откроется для публики 24 октября уже в 46-й раз.
Обновлено в 06:57
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество
В Свердловскую область идут ливни, грозы и штормовой ветер
Обновлено в 06:24
Общество
Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах
Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.
Обновлено в 06:41
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
Путин облегчил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Экономика
Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 млн
Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн.
Обновлено вчера в 01:55
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров
Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний.
Обновлено в 00:00
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Политика
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Президент России Владимир Путин в среду утвердил поручения, направленные на поддержку студентов магистратуры, проявивших выдающиеся способности.
Обновлено в 06:56
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49