Бюджет лишился 80 млрд рублей из-за создания ипотечного банкаВек 05:50

При передаче банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» бюджет понес потери на 80 млрд рублей, сообщила Счетная палата. Банк «Дом.РФ» может быть эффективным только при поддержке из бюджета, считают аудиторы.

Происшествия Известного телеведущего избили в Москве Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Политика Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.

Политика США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

Политика В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.

Футбол Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал» Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.

Гаджеты Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки Первой продуктовой линейкой Z станет MusicDealer с шестью устройствам: проводными и беспроводными наушниками-вкладышами, накладными наушниками ручной работы и двумя моделями портативных колонок.

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Общество Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.

Политика Госдума приняла закон о посещении реанимации Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России 20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.

Авто В России стартует серийный выпуск электромобилей На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.

Происшествия Российские младшеклассники отравились крысиным ядом Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Происшествия У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Общество Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками» Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.

Энергетика Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе» Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика Министр обороны Украины опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля Министр обороны Украины Степан Полторак, который объявил о своей отставке после инаугурации Владимира Зеленского, опубликовал в Сети провокационный снимок.

Авто Новые ЗИЛ-133 появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".

Армия и оружие Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания.