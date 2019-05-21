Экономика

Бюджет лишился 80 млрд рублей из-за создания ипотечного банкаВек 05:50

При передаче банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» бюджет понес потери на 80 млрд рублей, сообщила Счетная палата. Банк «Дом.РФ» может быть эффективным только при поддержке из бюджета, считают аудиторы.
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Бюджет лишился 80 млрд рублей из-за создания ипотечного банка

Век05:50

Банк ДОМ.РФ, стоивший бюджету 80 млрд рублей, втянул в зону риска целый нацпроект

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Потери казны из-за передачи «Роскапитала» корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

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Саминвестор06:01

Потери государства от передачи «Роскапитала» «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд

РБК02:10

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

РИА Новости03:25
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США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

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Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
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Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
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Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
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Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
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Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
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