Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Энергетика Энергетика Нефтяные цены второй день подряд почти не меняются Сегодня утром на Лондонской бирже февральские фьючерсы нефти Brent прибавили в цене 29 центов и продавались по 60,44 доллара за баррель.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.

Энергетика Энергетика «Газпром» и «Лукойл» намерены совместно освоить два месторождения Два месторождения в Ненецком автономном округе — Ванейвисского и Лаявожского планируют освоить «Газпром» и «Лукойл».

Энергетика Энергетика В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Энергетика Энергетика Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря "Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.

Энергетика Энергетика «Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг» Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».

Энергетика Энергетика Чувашия повторно повышает тариф за газ С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).

Энергетика Энергетика Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд "Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.

Энергетика Энергетика Эксперт объяснил рекордные цены на газ из Европы для Украины Эксперт по энергетической безопасности Александр Пасечник пояснил, что рост цены на газ в Незалежной — это закономерная ситуация, стоимость ресурса привязана к нефтяной корзине.

Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.

Энергетика Энергетика Министр Армении позитивно оценил переговоры с РФ по цене на газ Цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с РФ по тарифам не завершатся до конца 2018 года.

Энергетика Энергетика Управляющие компании заплатят по долгам за газ Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что руководство дочернего предприятия газового монополиста договорилось с директорами управляющих компаний (УК), накопивших «огромные долги» за газ, о полном погашении задолженности до 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.