Энергетика
Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ06:35
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Российские нефтяники при соглашении ОПЕК+ получили дополнительно 2 триллиона
Московский Комсомолец07:24
Новак оценил доходы бюджета России в результате сделки ОПЕК+ в 5 трлн рублей
Rambler News Service06:00
Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина
Энергетика и промышленность России10 декабря в 00:40
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Энергетика
Нефть «рискует сорваться» ниже $60
На рынке нефти растут опасения, что принятого в соглашении ОПЕК+ уровня сокращения добычи будет недостаточно для того, чтобы стабилизировать цены.
Обновлено в 07:56
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено 11 декабря в 17:27
Энергетика
«Газпром» и «Лукойл» намерены совместно освоить два месторождения
Два месторождения в Ненецком автономном округе — Ванейвисского и Лаявожского планируют освоить «Газпром» и «Лукойл».
Обновлено в 04:06
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась
В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 05:37
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
Польская PGNiG получит третий в 2018 г спотовый груз СПГ из США
Польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью в текущем году спотовую поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США на терминал в Свиноуйсьце, сообщила компания.
Обновлено в 05:32
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума
Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Министр Армении позитивно оценил переговоры с РФ по цене на газ
Цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с РФ по тарифам не завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Управляющие компании заплатят по долгам за газ
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что руководство дочернего предприятия газового монополиста договорилось с директорами управляющих компаний (УК), накопивших «огромные долги» за газ, о полном погашении задолженности до 1 января 2019 года.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
В «РН-Юганскнефтегазе» разработана автоматизированная система учета скважин с трудноизвлекаемыми запасами
Специалист разработала программу, которая позволяет сократить время обработки и анализа данных по каждой скважине с трудноизвлекаемыми запасами, а также повысить точность информации и оперативность ее сбора.
Обновлено в 00:03