Энергетика
Бюджет России от сделки с ОПЕК пополнится на 5 триллионов рублей
Бюджет России от сделки с ОПЕК пополнится на 5 триллионов рублейRostov gazeta09:07
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия получит доход в размере 5 триллионов рублей в результате участия в соглашении ОПЕК, связанном с сокращением объемов нефтедобычи.
Rostov gazeta09:07
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские нефтяники при соглашении ОПЕК+ получили дополнительно 2 триллиона
Московский Комсомолец07:24
Новак оценил доходы бюджета России в результате сделки ОПЕК+ в 5 трлн рублей
Rambler News Service06:00
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.
Обновлено в 13:45
Энергетика
Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»
Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено в 09:39
Энергетика
В Якутии планируют построить газовую электростанцию
Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков
Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки
Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено в 13:34
Энергетика
Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019
На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%
По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено в 04:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика
Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд
"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась
В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 05:37
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей
К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13