Экономика

Быстрым платежам накручивают процентКоммерсантъ вчера в 19:07

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
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Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Коммерсантъвчера в 19:07

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Говорит Москва01:32

Быстрым платежам накручивают процент

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В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

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В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
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Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
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Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
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СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

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Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
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Телемост с Украиной пройдет по Skype

Телеканал «Россия 1» проведет российско-украинский телемост «Надо поговорить» 12 июля, но украинские гости будут в нем участвовать по Skype, передает «Интерфакс».
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Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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