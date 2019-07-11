Экономика

Быстрым платежам накручивают процентКоммерсантъ вчера в 19:07

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
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Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
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