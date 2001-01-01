Экономика
Быстрые платежи поступили в МинюстКоммерсантъ 17:57
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено 09 августа в 03:20
Происшествия
Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле
Певица Наргиз Закирова на своей официальной странице в социальных сетях написала пост, в котором обвинила продюсерский центр Максима Фадеева в «элементарной травле».
Обновлено 09 августа в 15:23
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Оскар Кучера отмечает 45-летие
Обновлено в 10:43
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Политика
Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах
Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Кино
Умер Пьеро Този
Умер Пьеро Този Скончался 92-летний Пьеро Този — легендарный художник по костюмам классических фильмов Лукино Висконти и других итальянских режиссеров золотого века кино.
Обновлено в 17:57
Общество
Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.
Обновлено в 18:38
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Религия
Ивановские мусульмане отметили Курбан-Байрам
С самого раннего утра, 10 августа у здания соборной мечети в Иванове было многолюдно.
Обновлено в 12:47
Футбол
Ничья на крови. ЦСКА и «Сочи» не смогли забить голов в матче РПЛ
ЦСКА на домашнем стадионе "ВЭБ-Арена" сыграл вничью с "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:59
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель
Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Авто
Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT
В салоне машины будет установлена новая мультимедийная система и цифровая панель, на которую выведут все функции управления автомобилем.
Обновлено в 05:01
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40