Футбол
Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревомSport24.ru 06:17
Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением об игре нападающего «быков» Маркуса Берга. В сториз своего инстаграма Быстров опубликовал фотографию сосны, а на ее фоне написал «Берг М.» и добавил хэштег #краснадар.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Авто
Перелицованный Honda CR-V начнет продаваться этой осенью
Стоит отметить, что новое творение из Японии считается перелицованной модификацией сверхпопулярного кросса Honda CR-V нынешнего поколения.
Обновлено в 00:42
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено 23 августа в 06:13
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Кириенко предложил всем регионам России перенять опыт «Тавриды-Арт»
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестивали творческих сообществ, подобные крымскому «Таврида-Арт», должны быть во всех регионах России.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
Обновлено в 00:57
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой пострадал на отдыхе из-за укуса рептилии
Поклонники не понимают, как у такой артистки мог вырасти такой эпатажный сын. 26-летний Денис Шальных с головы до ног покрыт татуировками.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном
Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Дастин Порье: «Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью»
Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 08:39
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Гомофобы снова прервали матч чемпионата Франции
Встреча третьего тура французской Лиги 1 между "Брестом" и "Реймсом" был прерван на 57 минуте.
Обновлено в 05:54