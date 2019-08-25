Футбол

Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревомSport24.ru 06:17

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением об игре нападающего «быков» Маркуса Берга. В сториз своего инстаграма Быстров опубликовал фотографию сосны, а на ее фоне написал «Берг М.» и добавил хэштег #краснадар.
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Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом

Sport24.ru06:17

Быстров сравнил игрока «Краснодара» Берга с сосной

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Быстров сравнил новичка «Краснодара» с деревом

Sport.ru07:43

Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с сосной

Sports.ru08:13

Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом

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Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом

Sportbox.RU06:51

Быстров сравнил Берга с деревом. Фото

Спорт-Экспресс05:33
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