Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с соснойSport.ru 11:29
Быстров в своём "инстаграме" сравнил Берга с сосной. Также экс-футболист устроил опрос, предложив своим подписчикам сказать, лучше ли сосна, чем Берг. 33-летний шведский форвард перешёл в "Краснодар" в середине июля на правах свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Единоборства
Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO
В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
На одном крыле: Су-30 становится «единым самолетом» ВВС стран ОДКБ
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Елизавета II впервые посетила церковь без своего супруга
Обычно королева Елизавета II приезжает на службу со своим супругом принцем Филиппом, однако утром 25 августа она отправилась в семейную церковь в шотландской резиденции Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Политика
Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила Меркель
Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 13:26
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Религия
Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.
Обновлено в 12:16
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator
Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче второго тура Бундеслиги
"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:35
Хоккей
Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
Рижане стали победителями турнира, одержав победы во всех матчах.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12