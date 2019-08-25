Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с соснойSport.ru 11:29
Быстров в своём "инстаграме" сравнил Берга с сосной. Также экс-футболист устроил опрос, предложив своим подписчикам сказать, лучше ли сосна, чем Берг. 33-летний шведский форвард перешёл в "Краснодар" в середине июля на правах свободного агента.
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Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
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Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Отмечается, что в Вашингтоне считают этот вопрос важным для стратегического соперничества с Китаем Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила президента и генконструктора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам.
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Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
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Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Обновлено 23 августа в 19:31
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Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
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Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
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Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.
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Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
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Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
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Происшествия
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Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
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Происшествия
Названа вероятная причина разрушения моста в Харькове
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошел сдвиг плиты и разрушение конструкции.
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
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Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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