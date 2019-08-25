Футбол

Быстров сравнил форварда «Краснодара» с соснойSport.ru 11:29

Быстров в своём "инстаграме" сравнил Берга с сосной. Также экс-футболист устроил опрос, предложив своим подписчикам сказать, лучше ли сосна, чем Берг. 33-летний шведский форвард перешёл в "Краснодар" в середине июля на правах свободного агента.
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Быстров сравнил форварда «Краснодара» с сосной

Sport.ru11:29

Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с сосной

Sports.ru08:13

Быстров сравнил игрока «Краснодара» Берга с сосной

Чемпионат08:44

Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом

Sport24.ru06:17

Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом

Sportbox.RU06:51

Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом

Матч ТВ06:51

Быстров сравнил Берга с деревом. Фото

Спорт-Экспресс05:33
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Футбол

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