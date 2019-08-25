Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревомМатч ТВ 06:51
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров нелестно отозвался о нападающем «Краснодара» Маркусе Берге. На своей странице в Instagram Быстров сравнил шведского игрока с деревом.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Спорт
Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.
Обновлено в 08:45
Политика
Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit
Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
Обновлено в 07:42
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено 23 августа в 01:24
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе
Обновлено 23 августа в 07:46
Политика
Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Киберспорт
В сеть выложили первый геймплейный ролик The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics
Обновлено в 08:11
Музыка
Праздничный концерт начался в Медвежьегорске в честь Дня республики
Обновлено вчера в 08:23
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21